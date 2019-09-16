Морскую пехоту ЧФ подняли по тревоге для учений

Около 3 тыс. военнослужащих Черноморского флота подняли по тревоге для проведения учений по захвату и обороне морского побережья, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«Около 3 тыс. военнослужащих и порядка 300 единиц военной и специальной техники из состава армейского корпуса и морской пехоты Черноморского флота были подняты по тревоге в рамках проведения двустороннего бригадного тактического учения на полигоне Опук в Крыму», – говорится в сообщении ЧФ, передает ТАСС.

Учения должны будут имитировать боевые действия по обороне и захвату побережья с выполнением практических артиллерийских стрельб и высадке десантов с моря и воздуха.

Соединения морской пехоты получили экипировку и провели марш на полигон. Они начали оборудовать позиции для отработки обороны побережья, военную технику и личный состав готовят к погрузке на десантные корабли и переходу в район высадки.

В ходе учений будут задействованы корабли ЧФ, морская авиация флота и авиация Южного военного округа.

Ранее в сентябре свыше 50 истребителей и бомбардировщиков ВКС России приступили к перебазированию на оперативные аэродромы Центрального военного округа для выполнения задач в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019».

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