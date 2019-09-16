В Крыму подвели итоги работы творческой резиденции «Таврида танцы»

В понедельник, 16 сентября, завершила свою работу творческая резиденция «Таврида танцы», которая собрала 200 танцоров и хореографов различных стилистических направлений со всей России.

В этом году «Таврида» впервые проходит осенью – в формате творческой резиденции, когда вся инфраструктура арт-кластера предоставлена участникам и партнерам, профессиональным организациям, представляющим индустрии, для совместного творчества, развития, обучения, репетиций и выступлений, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы сейчас пробуем совершенно новый для «Тавриды» формат, который дает участникам максимальную свободу в выборе возможностей: они сами планируют свою образовательную программу, сами выбирают какие мастер-классы посещать, планируют свое свободное время, решают ходить ли на йогу, петь ли песни под гитару или посещать близлежащие достопримечательности. Таким образом, как показала практика внедрения формата арт-резиденции, нам удалось собрать достаточно высоко мотивированную, профессиональную группу людей, которые прекрасно знают, чего хотят, и самоотверженно трудятся, достигая своих целей. И еще – здесь заряженная атмосфера созидания и творчества. Такие результаты нашего эксперимента с форматом, конечно, впечатляют», – поделился руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин.

Молодые танцоры провели уроки и для крымчан. Так, 13 сентября президенты общеобразовательных школ, а также начинающие танцоры Судака смогли принять участие в мастер-классах на территории арт-кластера. 14 сентября участники «Тавриды» поздравили жителей и гостей Судака с Днем города, представив в рамках концертной программы специально подготовленные танцевальные номера. 15 сентября ребята посетили Лозовскую специальную школу-интернат в Симферополе и провели танцевальный мастер-класс для детей.

В рамках грантового конкурса в ходе танцевальной резиденции были отобраны шесть проектов, рекомендованных к получению материальной поддержки. Грантовый конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и входит в открытую платформу «Россия – страна возможностей». Общая сумма грантов составила 2 млн 750 тыс. рублей. Победителями конкурса стали танцоры и хореографы из Курской, Ярославской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарской Республики, Санкт-Петербурга и Москвы.

Также на смене прошел кастинг в «Благотворительный фонд Илзе Лиепа». Возможность принять участие в будущих постановках Фонда получили Варвара Хлюстина из Тюменской области и Александр Коваленко из Ярославской области.

Партнерами образовательной программы резиденции выступили Музыкальная академия Матвиенко М.А.М.А., балетная школа Илзе Лиепа и студия танца «Марта».

После танцевальной резиденции в Крым приедут художники, скульпторы и искусствоведы – с 18 по 28 сентября здесь пройдет творческая резиденция «Таврида арт». А с 30 сентября по 5 октября на «Тавриде лит» соберутся писатели, поэты, литературные критики.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида–АРТ» (прошел с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).