Стрельба произошла у станции метро «Тимирязевская» в Москве

Возле станции метро «Тимирязевская» в Москве произошла стрельба, тяжелые ранения получили два человека, сообщили в столичном главке МВД.

По сообщению полиции, пострадавшие были госпитализированы, нападавшему удалось скрыться, передает ТАСС.

Стрелка разыскивает полиция, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением оружия».

Напомним, в конце августа в Марьинском парке на юго-востоке Москвы произошла драка со стрельбой, по итогам которой задержали пять человек.