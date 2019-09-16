Драка с поножовщиной произошла в центре Петербурга

Двое мужчин доставлены в больницу с ножевыми ранениями после конфликте в Апраксином дворе в центре Петербурга, сообщили в региональном главке МВД.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников конфликта, произошедшего в Апраксином переулке. В полицию поступили две телефонограммы в отношении двух уроженцев одного из среднеазиатских государств. У обоих мужчин были зафиксированы ножевые ранения, пострадавшие госпитализированы», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Там добавили, что полицейские доставили в отдел несколько уроженцев Средней Азии.

«По предварительным данным, конфликт произошёл на бытовой почве. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства, приведшие к конфликтной ситуации, а также всех участников данного инцидента», – рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Напомним, в июне в региональном главке МВД сообщили, что во Всеволожском районе Ленинградской области был задержан школьник, зарезавший пешехода.