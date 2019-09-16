В понедельник синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в понедельник утром в столице будет 11 градусов тепла. К обеду воздух прогреется до плюс 14 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, западный, силой 6-7 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.