В воскресенье синоптики пообещали москвичам прохладную пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 9 градусов тепла. К обеду воздух прогреется до плюс 13 градусов. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, силой 4-5 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.