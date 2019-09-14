Показ «Ревизора» со сценой изнасилования проверят

Екатеринбургский ТЮЗ проведет внутреннее расследование после показа сцены изнасилования в спектакле «Ревизор», представленного псковской труппой в рамках фестиваля «Реальный театр», заявила директор ТЮЗа Евгения Умникова.

Умникова заявила, что ТЮЗ является одной из площадок фестиваля «Реальный театр». Спектакли отбираются арт-директором Олегом Лоевским, «очень уважаемым театроведом», передает ТАСС.

«Составлена афиша, где указаны все возрастные категории, в данном спектакле указана 18+. Все, что необходимо по возрастным категориям, мы все выполнили», – добавила директор театра.

Она указала также, что «в зале были взрослые, однако, возможно, кто-то из родителей пришел со своими взрослыми детьми, поэтому мы проведем внутреннее служебное расследование».

«Сегодня мы не можем это сделать, я запрошу объяснительное от наших контролеров, администраторов, которые проверяют билеты, и, конечно, мы узнаем, были ли какие-либо очень юные зрители на спектакле или нет», – сказала Умникова.

Возможным присутствием на спектакле детей также заинтересовалась региональная прокуратура, передает «Российская газета».

Ранее Олег Лоевский подтвердил, что на скандальном спектакле действительно были дети.

«Если пошел на красный свет – не удивляйся. На билете написано «18+», на афише написано «18+». Родитель приходит на спектакль с возрастным ограничением с ребенком и пишет потом жалобу. Мы не винный магазин, чтобы у всех проверять документы. Взрослые сами должны были понять, что пометка стоит не просто так», – заявил он.

Сцену изнасилования в постановке арт-директор объяснил так: «Сцена действительно жестокая, но там ничего нет, это театр, метафора. На глазах Городничего и Городничей Хлестаков насилует их дочь. Под одеялом. Это говорит о том, что родители готовы продать свою дочь за власть, благополучие».