В субботу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 14 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. К обеду воздух прогреется до плюс 15 градусов. Ветер прогнозируется западный, силой 5-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.