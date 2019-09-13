Глава СБУ рассказал о сотрудничестве с Нидерландами по делу Цемаха

Глава службы безопасности Украины рассказал о том, что ведомство предлагало Нидерландам любую законную помощь с Владимиром Цемахом, которого Объединенная следственная группа хотела допросить по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17.

«Они сделали все действия, которые могли сделать в том статусе, который был у этого человека. Все что могли – мы сделали, они точно так же», – цитирует Баканова «Интерфакс».

Он подчеркнул, что СБУ сотрудничает со следствием по делу МН17 и находится в «партнерских отношениях» с Нидерландами.

Напомним, ранее Нидерланды переквалифицировали командира «ПВО ДНР» Владимира Цемаха из статуса свидетеля в подозреваемого.