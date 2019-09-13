Стало известно об отставке главы студии им. Горького из-за разногласий с Мединским

Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул пост из-за разногласий с министром культуры Владимиром Мединским, пишут СМИ.

В пятницу представитель Министерства культуры сообщил ТАСС, что генеральный директор Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, находящийся на этом посту с декабря 2010 года, Сергей Зернов подал заявление об увольнении.

При этом «Ведомости» со ссылкой на сотрудника киностудии и профильного чиновника сообщают, что Зернов ушел в отставку из-за того, что его работой был недоволен Минкульт.

Руководитель студии покинул должность по соглашению сторон, отметили источники издания.

По этим же сведениям, чиновникам не понравилось, что студия затянула с продажей непрофильных активов, от которых должна была избавиться несколько лет назад.

Отмечается, что Зернов был уверен, что сделал все возможное, однако министр культуры Владимир Мединский считает, что предпринимаемых шагов было недостаточно, отмечает издание.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького основана в 1915 году и является одной из старейших и крупнейших в России. За 100 лет здесь было создано более тысячи фильмов, среди которых «Мать» Всеволода Пудовкина, «Путевка в жизнь» Николая Экка, «Дом, в котором я живу» Льва Кулиджанова и Якова Сегеля, «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «А зори здесь тихие»" Станислава Ростоцкого, «Семнадцать мгновений весны» Татьяны Лиозновой и другие картины, вошедшие в золотой фонд отечественного и мирового кино.

Зернов родился 20 октября 1958 года. В 1983 году окончил Театральное училище им. Щукина по специальности актер драматического театра и кино. В 1991 году окончил курсы продюсеров при общественной организации «Американо-советская киноинициатива». В 1992 году организовал киностудию «Фрист». С 1996 по 2000 год был генеральным директором киностудии «ФАФ Интертеймент». В 2000 году стал заместителем руководителя департамента государственной поддержки кинематографии в Министерстве культуры России, а в 2008 году – директором этого департамента.

С февраля 2003 занимал пост директора «Центрнаучфильм». В апреле 2004 года вступил в должность генерального директора ОАО «Центр национального фильма». Был назначен генеральным директором Киностудии им. Горького с 1 декабря 2010 года.