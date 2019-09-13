Европа призвала Иран вернуться к обязательствам в рамках СВПД

Министры иностранных дел Франции, Германии, Великобритании и верховный представитель Евросоюза призывали Иран вернуться к обязательствам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

«Франция, Германия, Великобритания и верховный представитель ЕС выражают свою глубокую обеспокоенность в связи с недавними заявлениями и действиями Ирана, противоречащими его обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», – сказано в совместном коммюнике, распространенном пресс-службой МИД Франции, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило установку усовершенствованных центрифуг в Натанзе.

«Мы убеждены, что последние события подчеркивают необходимость дипломатических усилий по деэскалации и возобновлению диалога, который мы полностью поддерживаем. Мы продолжаем поддерживать СВПД и настоятельно призываем Иран свернуть свою деятельность, которая не соответствует его обязательствам в рамках СВПД, и воздерживаться от дальнейших действий», – сказано в документе.

Кроме того, министры трех стран и верховный представитель ЕС призвали Иран «сотрудничать с МАГАТЭ по всем соответствующим вопросам, в том числе касающимся соглашения о всеобъемлющих гарантиях».

Ранее Иран заявил о решении скапливать отработанный уран и способности довести обогащение урана до 20% – уровня, с которого он считается оружейным.

На что президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану следует забыть о своем желании производить обогащение урана.