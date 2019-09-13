Эсминец США без разрешения Китая заплыл в воды Парасельских островов

Минобороны Китая сообщило, что американский ракетный эсминец без разрешения правительства КНР вторгся в территориальные воды Парасельских островов.

«Мы хотим еще раз повторить, что Китай обладает неоспоримыми суверенными правами на острова в Южно-Китайском море и близлежащие акватории, никакое иностранное военное судно никакими провокациями не сможет изменить эту ситуацию», – заявил пресс-секретарь командования южного округа Ли Хуамин, передает РИА «Новости».

Отмечается, что военно-воздушные силы южного командования Народно-освободительной армии Китая после захода эсминца США в территориальные воды Парасельских островов последовали за ним и сделали предупреждение.

Парасельские острова расположены в 230 км к югу от Китая. С 1974 года над ними был установлен контроль КНР, однако на эту территорию претендуют также Вьетнам и Китайская Тайвань.

Ранее власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход корабля ВМС США в китайский портовый город Циндао.