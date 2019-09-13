Шойгу пригласил американцев на Курилы

Русское географическое общество (РГО) проведет экспедицию по подъему американской подводной лодки у берегов Курильских островов и надеется на участие в этом специалистов из США, сообщил министр обороны, президент РГО Сергей Шойгу.

Шойгу заявил на церемонии открытия фестиваля РГО в парке Зарядье, что на 2020 год запланирована большая экспедиция, передает РИА «Новости».

«У наших берегов Курил мы обнаружили теперь уже американскую лодку, которая в те годы воевала там. И я надеюсь, что мы сможем организовать эту экспедицию с нашими американскими коллегами», – сказал он.

Президент РГО добавил, что говорит «про географию, а не про свою основную деятельность.

Фестиваль РГО в Зарядье продлится до 22 сентября. В 2019 году он посвящен путешествиям по России, популяризации интереснейших туристических маршрутов и проходит под лозунгом «Открываем Россию заново! Вместе!».

Программа и экспозиция фестиваля продуманы так, чтобы посетители смогли совершить своеобразное «кругосветное путешествие» по России.

Напомним, в 2016 году сообщалось, что российские аквалангисты совместно с моряками Тихоокеанского флота России обнаружили у берегов острова Матуа Курильской гряды американскую подлодку времен Второй мировой войны.