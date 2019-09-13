Блогеры придумали имена котятам снежного барса

Всемирный фонд дикой природы (WWF) присвоил выбранные пользователями соцсетей имена живущим на Алтае котятам снежного барса (ирбиса) – их назвали Кай и Герда, сообщили в Алтае-Саянском отделении Фонда.

Старший координатор Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов рассказал, что «теперь под именами Кай и Герда котята официально зарегистрированы в специальной электронной системе регистрации снежных барсов «Ирбис», передает РИА «Новости».

Впервые котята были сфотографированы в 2017 году на фотоловушки, установленные на плато Укок – плоскогорье на крайнем юге Алтая. Тогда их матери была присвоена кличка Южанка, но котята оставались безымянными.

В 2019 году их снова сфотографировали. Был инициирован конкурс на лучшее имя для барсят на страницах WWF в соцсетях.

Пользователи также предлагали имена: Аргут(а) и Жасатер(а) – «в честь рек находящихся недалеко от плато Укок», Северус(Северина)/Сириус(Сирена), Енисей/Ангара, Тянь и Шань,

Ирис и Ириска.

Как сообщили в отделении WWF, на плато Укок обитает минимум пять особей ирбиса: кроме Южанки и двух ее котят, камеры зафиксировали двух взрослых самцов.

Снежный барс является одним из самых малоизученных видов больших кошек в мире. По данным WWF, численность популяции ирбиса в России остается стабильной на протяжении нескольких лет. По результатам учета снежного барса в 2019 году, в России подтверждено присутствие как минимум 65 особей ирбиса.