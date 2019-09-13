Кремль анонсировал встречи Путина с Эрдоганом и Роухани

Президент Владимир Путин в рамках встречи по сирийскому урегулированию проведет двусторонние встречи с президентами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что в понедельник запланирована трехсторонняя встреча по Сирии гарантов Астанинского процесса по сирийскому урегулированию. Эта встреча будет в Анкаре, президент туда отправится. Будут, естественно и двусторонки – и с Эрдоганом, и с Роухани», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Саммит президентов России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию пройдет 16 сентября в историческом дворце Чанкая в Анкаре.

Напомним, ранее в пятницу глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась».

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