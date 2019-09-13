Байкеры в Сургуте устроили акцию устрашения «одноклубникам»

Полиция Сургута выявила несколько разбойных нападений со стороны местных байкеров, которые силой отбирали имущество у людей, пытавшихся покинуть мотоклуб, сообщили в местном управлении МВД.

Как рассказали в полиции, еще летом к ним обратился местный житель, рассказавший, что в начале года несколько мужчин, угрожая ножом, завладели его иномаркой. Он пояснил полицейским, что незадолго до этого он вступил в один из сургутских байкерских клубов, но с некоторыми его правилами не был согласен, после чего его заставили покинуть группу.

«Далее, используя выход из клуба как предлог, они поместили заявителя в один из гаражей, где, насильно удерживая всю ночь, угрожая ножом, избили и заставили написать расписку и передать им принадлежащий ему автомобиль. На протяжении нескольких месяцев мужчина пытался вернуть свое имущество, а когда окончательно убедился, что злоумышленники машину не вернут, обратился в полицию», – передает РИА «Новости» сообщение УМВД.

Полицейские задержали по этому делу менеджера одного из магазинов и его подельника, ачерез несколько дней в дежурную часть пришел еще один бывший член байкерского клуба, который заявил, что неизвестные ворвались в его квартиру и угрожали ножом, после чего похитили бытовую технику и компьютер. Проверяя этот факт, оперативники выявили причастность к преступлению члена все того же клуба байкеров.

«Отрабатывая участников клуба, сотрудники уголовного розыска установили еще двух участников сообщества, которые принимали активное участие в противоправных деяниях. По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой»... Все злоумышленники на основании ст. 91 УПК РФ помещены в изолятор временного содержания», – подчеркнули в УМВД.

Там добавили, что четверо подозреваемых при задержании оказали неповиновение полицейским, их подельник, узнав о задержаниях, скрылся, но спустя пару дней нашли и его. В помещении байкерского клуба при обыске нашли охотничий карабин, сигнальный и газовый пистолеты, револьверы, в том числе самодельный, а также патроны различного калибра.

«У сотрудников полиции есть все основания предполагать, что есть и другие потерпевшие от преступных действий участников данного сообщества», – сообщили в полиции, попросив иных пострадавших обратиться в ведомство.

Напомним, в 2012 году в Петербурге было возбуждено дело о хулиганстве после нападения байкеров на посетителей клуба «Душ», принадлежащего музыканту Сергею Шнурову.