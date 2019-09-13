Роскосмос определился со сроками запуска пяти японских спутников

Пять японских спутников будут запущены на орбиту с Байконура после апреля 2020 года на ракете «Союз-2», сообщили в Роскосмосе.

«После подписания соглашения с российским поставщиком пусковых услуг – компанией «Главкосмос Пусковые Услуги», корпорация Axelspace объявила, что общее количество спутников GRUS, запущенных после апреля 2020 года, составит четыре аппарата GRUS и еще один дополнительный – GRUS-1E», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что ранее сообщалось о запуске трех спутников.

Напомним, в конце августа гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время встречи с послом Японии в России Тоехисой Кодзуки предложил Японии сотрудничество в области систем сближения (стыковки) корабля с МКС и робототехники.

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