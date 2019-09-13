Назван процент сталкивающихся с насилием в семье россиян

Практически каждый третий россиянин (31%) заявил о семейном насилии в его ближайшем окружении, в том числе в собственной семье, следует из данных опроса «Левада-центра».

По данным социологов, 5% респондентов заявили, что такие случаи бывают в их собственных семьях, 7% сообщили, что подобные проявления были в семьях, где они росли, 19% рассказали, что насилие случается в их ближайшем окружении, передает «Интерфакс».

При этом две трети респондентов (68%) не сталкивались с семейными конфликтами в своем ближайшем окружении, приводящим к применению физической силы.

Опрос был проведен 22-28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения численностью 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.

Напомним, в августе директор «Кризисного центра помощи женщинам и детям» Наталья Завьялова заявила газете ВЗГЛЯД, что в России множество случаев, когда защищавшимся от побоев мужей женщинам выносят обвинительные приговоры, это требует изменения уголовного законодательства.