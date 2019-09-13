Москвичей ожидает переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 23–25 градусов, по области – до 21–26 градусов. Ветер юго-западный, 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура будет 8–13 градусов.