Медведев призвал рационально подходить к средствам Фонда национального благосостояния

К тратам средств Фонда национального благосостояния нужно подходить рационально, чтобы можно было за их счет развивать экономику сейчас, обеспечивая доходность будущим поколениям, заявил премьер Дмитрий Медведев.

«Есть разные идеи, в какие активы инвестировать дополнительные доходы дальше, но подчеркну главное: мы должны подходить к таким вложениям рационально, чтобы они обеспечивали достойную доходность и будущим поколениям, а с другой стороны развивали экономику прямо сейчас, стимулировали привлечение частных инвесторов», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, на 1 сентября Фонд достиг 7,5% валового внутреннего продукта – то есть, обеспечен минимальный безопасный уровень резервов.

Он также рассказал, что 19 сентября на заседании правительства будет обсуждаться проект бюджета на следующие три года. После этого он будет внесен в парламент.

«Макроэкономическая стабильность – хорошая основа для развития. Завершается подготовка проекта бюджета на следующие три года», – заметил он.

Медведев отметил, что за последние годы стабильность финансовой системы и бюджета страны удалось значительно укрепить. По его словам, экономическая конъюнктура сейчас «непростая, не самая благоприятная», назвав среди главных глобальный рисков торговые войны, протекционизм и санкции.

«Эти проблемы сохраняются, но вопреки тем же самым санкциям, интерес инвесторов к нашим проектам сохраняется – это заметно и по работе консультативного совета по иностранным инвестициям, и по запросам на сделки с российскими активами. Это происходит прежде всего потому, что мы за последние годы серьезно укрепили стабильность нашей финансовой системы и бюджета. Раньше постоянные колебания нефтяных котировок заставляли Минфин сильно нервничать, а сейчас благодаря бюджетному правилу у нас большой профицит бюджета», – заявил Медведев.

Чистый государственный долг России демонстрирует отрицательные показатели впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году.