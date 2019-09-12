Супруги в США подали в суд на клинику из-за рождения ребенка другой расы

В Нью-Джерси супруги подали в суд на клинику после того, как в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у них родился ребенок другой расы.

Пара, чьи имена не раскрываются, подала иск против Института репродуктивной медицины и науки в Ливингстоне, передает ABC News.

Супруги обратились в клинику для проведения искусственного оплодотворения в ноябре 2012 года. Они были уверены, что использоваться будет именно их биологический материал.

По словам адвоката пары, они поняли, что ребенок не их, лишь в 2015 году.

«Изначально по ребенку трудно было понять, что он другой расы. Азиатские черты лица у их дочери начали проявляться лишь к двум годам», – рассказал защитник.

В данный момент идет поиск тех, кто мог сдавать биологический материал примерно в это же время – в 2012 году.

При этом в клинике утверждают, что использовали именно биологический материал клиентов для искусственного оплодотворения.

Отмечается, что супруги, несмотря допущенную в клинике ошибку, продолжают растить ребенка.

Напомним, в Канаде клиника по экстракорпоральному оплодотворению отказала 38-летней женщине в использовании биологических материалов, принадлежащих людям другой расы.