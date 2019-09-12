Пентагон решил закупить звуковой макет АК-47

Минобороны США разместило заявку на покупку пяти макетов АК-47, имитирующих стрельбу.

Как передает RT со ссылкой документ, закупка пройдет в рамках поставок учебного снаряжения.

«Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня», – говорится в тексте заказа.

В требованиях указано, что к автоматам должны прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.

В рамках того же тендера Пентагон намеревается купить две установки для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами, а также коробки с дымовыми шашками.

Напомним, в мае «Ростех» заявил о невозможности продажи патронов США.

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