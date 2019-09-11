Глава Минкомсвязи счел штрафы за отказ хранить данные в России слишком высокими

Предлагаемые штрафы за невыполнение требований о хранении в России персональных данных россиян являются слишком высокими, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.

Он заявил, что «сейчас предлагаемые» штрафы «несопоставимо велики», поэтому соответствующий проект закона требует доработки и дополнительного обсуждения, передает ТАСС.

Ведомство Носкова предоставит «проект правительственного отзыва», в котором будет высказано предложение «еще поработать» над проектом закона.

Накануне Госдума в первом чтении приняла проект закона, согласно которому соответствующий максимальный штраф будет равняться 18 млн рублей.

В зависимости от того, кто нарушает закон, простой гражданин, должностное или юридическое лицо – первое нарушение предусматривает штраф от 30 тыс. до 6 млн рублей, повторное – от 50 тыс. до 18 млн рублей.

В 2014 году интернет-компании обязали хранить данные россиян только в России.