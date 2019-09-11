Ученые получили два эмбриона исчезающего северного белого носорога

Ученые из международной группы и специалисты по охране природы смогли получить два эмбриона исчезающего северного белого носорога.

«Используя яйцеклетки, собранные у двух оставшихся женских особей, и замороженную сперму умерших мужских особей, они (ученые) успешно создали два эмбриона северного белого носорога», – цитирует РИА «Новости» пресс-релиз, опубликованный на сайте лаборатории Avantea.

На земле в живых оставались всего две самки носорога этого вида – Фату и Наджин, у них были собраны яйцеклетки, которые доставили в лабораторию Avantea в городе Кремона на севере Италии. Эмбрионы были получены путем экстракорпорального оплодотворения.

«Мы привезли из Кении десять ооцитов, по пять от каждой женской особи. После инкубации семь из них созрели и были готовы к оплодотворению (четыре яйцеклетки от Фату и три от Наджин)», – говорится в сообщении. Две яйцеклетки Фату спустя 10 дней развились в жизнеспособные эмбрионы.

Белый носорог является крупнейшим представителем носорогов и вторым по величине после слона сухопутным животным. Существуют южный и северный подвид. Южные белые носороги обитают в ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбике. Оба вида находятся под угрозой исчезновения из-за браконьеров.

В марте 2018 года умер последний северный белый носорог по кличке Судан, его клетки были использованы при оплодотворении.