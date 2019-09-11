В центре Москвы загорелось здание одного из подразделений Минюста

В центре Москвы в здании, где расположены подразделения Министерства юстиции, произошел пожар.

«Горит административное здание по адресу: Смоленский бульвар, 3/5», – сообщил источник в экстренных службах ТАСС.

По словам очевидцев, из окон третьего этажа и крыши идет черный дым.

Согласно данным из открытых источников, по данному адресу располагаются департамент международного права Минюста, регистрационная палата ведомства и Евразийская экономическая комиссия.

В конце августа в монастыре XIV века в центре столицы произошел пожар.