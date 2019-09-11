США назвали возможную причину раскрытия данных о «шпионе» Смоленкове

Бывшие и действующие сотрудники американских спецслужб считают, что информация о вывозе ЦРУ своего агента из России в 2017 году была обнародована с целью навредить президенту США Дональду Трампу.

«Главная цель тех, кто обнародовал эту информацию, – навредить президенту», – сказал один из собеседников The Washington Times, передает ТАСС.

Также сотрудники разведструктур выразили опасения, что появившиеся в СМИ утечки могут отразиться на будущих операциях спецслужб.

«Если это правда, то те люди, кем бы они ни были, должны устыдиться. Вокруг истории много непроверенных спекуляций. Опасность состоит в том, что таким образом раскрываются наши методы сбора разведанных и источники», – отметил экс-глава московской резидентуры ЦРУ Дэниэл Хоффман.

С его мнением согласился и бывший оперативный сотрудник Стефан Слик: «Причастные к операции не должны были это разглашать, а остальные не имеют права спекулировать».

Напомним, 9 сентября телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России.

Телеканал NBC сообщил, что «информатор» проживает рядом с Вашингтоном под своим именем и находится под защитой правительства США. Телеканал сообщает, что не раскрывает его имени из соображений безопасности.

Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

В МИД заявили, что «такого бреда CNN еще не придумывала». В ЦРУ раскритиковали «вводящие в заблуждение спекуляции» и «предположения CNN».

В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации, но был уволен внутренним распоряжением, а информация о его доступе к данным спецслужб была опровергнута.

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