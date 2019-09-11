В Раде осудили выборы в Крыму

Депутаты Верховной рады осудили проведение выборов на территории Крыма. За соответствующий проект постановления проголосовали 325 народных депутатов, кроме фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Депутаты заявили, что выборы в Крыму являются «очередным нарушением международного права со стороны России», пишет «112 Украина».

Также парламентарии призвали международное сообщество оценить якобы «незаконные действия» России по факту проведения выборов. Кроме того, в Раде просят усилить международное политическое и экономическое давление на Россию.

Ранее Киев объявил в розыск главу Избирательной комиссии Крыма Михаила Малышева, обвиняемого в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины.