Вынесен приговор экс-замначальнику ОМВД «Лефортово»

Вынесен приговор бывшему замглавы ОМВД «Лефортово» в Москве Анзору Шулаю по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

«Признать подсудимого виновным и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – огласил приговор судья Сергей Рябцев, передает ТАСС.

Другой фигурант дела, бизнесмен Евгений Тарасов, был приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии. Суд признал его виновным в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями.

Так как Тарасов 2,5 года пробыл в СИЗО и позже переведен под арест, то суд зачел это как отбытие наказания. Предприниматель был освобожден в зале суда.

Напомним, СМИ сообщали, что Шулай присвоил изъятые по находящемуся в его производстве уголовному делу 7 млн рублей.