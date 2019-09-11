Партия Порошенко нашла способ заблокировать закон об импичменте

Депутаты фракции «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной раде проект постановления об отмене голосования за закон о процедуре импичмента главы государства, тем самым заблокировав его подписание.

Постановление подготовили 13 депутатов партии «Европейская солидарность», в том числе Ирина Геращенко, Ирина Луценко, Артур Герасимов и другие, передает РИА «Новости».

Теперь, пока Рада не рассмотрит постановление об отмене голосования, спикер парламента не может подписать закон и передать его на подпись президенту.

Накануне парламентская оппозиция в полном составе обвинила партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» в нарушении конституции и узурпации власти в связи с принятием законопроекта об импичменте главы государства.

Депутаты «Слуги народа» приняли законопроект в первом и втором чтении за один день, не делая никаких поправок и воспользовавшись своим большинством в парламенте.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что означает принятие этого закона.