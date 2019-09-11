Полпред в УФО призвал провести опрос по строительству храма до ноября

Опрос о месте строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге должен пройти в октябре 2019 года, перенос на более позднее время затянет решение проблемы, вызвав недоверие к самому опросу, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.

«Дата переносилась, так как городская администрация хотела детально изучить площадки, по ним шла и идет общественная дискуссия, первоначально на обсуждение горожан было представлено 63 участка, нужно было отработать каждый, определить его статус, назначение. К примеру, за это время выяснилось, что участок на улице Фурманова находится в федеральной собственности и планировался одной из силовых структур под строительство административного здания. На сегодняшний день, по информации региональных властей, основная работа завершена, опрос нужно проводить не позднее октября, уходить в 2020 год нельзя. Хочу напомнить, что региональным и муниципальным властям поручение президента нужно выполнять», – передает его слова ТАСС.

Цуканов отметил, что затягивание проведения опроса может быть расценено жителями как отвлечение общественности от городских проблем.

«Есть масса первоочередных задач, решения которых ждут екатеринбуржцы. Есть вопросы с незаконченным ремонтом дорог, состоянием городского транспорта, ремонтом больниц и поликлиник, строительством школ, с заменой ветхой системы водоснабжения, улучшением качества воды и масса других городских проблем. И здесь важна, еще раз повторю, дискуссия с жителями, совместное обсуждение», – отметил он.

Власти города в начале июня планировали провести опрос в августе, однако потом дату перенесли на третьи выходные сентября. В сентябре спикер гордумы Игорь Володин сообщил, что опрос, предварительно, состоится 12-13 октября.

Отметим, что, готовясь к проведению опроса, городская дума Екатеринбурга в прошедший вторник приняла поправки в положение о проведении городских опросов – с тем, чтобы повысить охват и доверие к результатам опросов. Будет проводиться не поквартирный опрос, а на опросных пунктах, с использованием опросных листов с защитой, с участием наблюдателей и процедурой наблюдения за проведением опроса и подведением его итогов.

Как известно, в начале сентября рабочая группа, в которую вошли представители городской общественности, рассмотрела обращения горожан в электронную приемную администрации города. Всего поступило 11 тыс. 079 обращений, в которых была предложена 61 площадка. Рабочая группа отобрала три площадки, которые упоминались чаще всего: ул. Горького, 17; ул. Фурманова – Белинского; площадка за Макаровским мостом.