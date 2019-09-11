Политолог: Соперники Беглова на выборах так и не показали свои предвыборные программы

«Ни планов развития города, ни стратегии по подключению инвесторов, ни плана работы с федеральными властями никто из оппозиционных кандидатов на пост губернатора Санкт-Петербурга не продемонстрировал», – сказал газете ВЗГЛЯД политтехнолог Сергей Григорьев, комментируя итоги единого дня голосования в Северной столице.

«Единый день голосования в Санкт-Петербурге вызвал очень небольшое количество жалоб, которые бы относились непосредственно к выборам губернатора. В основном эти жалобы были на алгоритм выборов, на те вещи, которые не могли никоим образом повлиять на результат. В связи с этим голосование в Петербурге можно назвать одним из самых наименее скандальных в нынешнем электоральном цикле», – сказал Григорьев.

По словам собеседника, в самом начале избирательной кампании многим петербуржцам понравилось, что на дебатах городские проблемы громко обсуждаются, а оппозиционные кандидаты демонстрируют желание поскандалить в угоду электорату. Но вскоре люди убедились, что оппозиционеры не предлагают конкретных решений проблем, не понимают, к примеру, как работать с городским бюджетом.

«Потратить деньги может каждый, но город должен еще что-то и зарабатывать. О том, как город будет зарабатывать, ни один из оппозиционных кандидатов почему-то не говорил», – напомнил политтехнолог.

Что касается хода самой кампании, собеседник отметил, что у оппозиционных кандидатов, в отличие от Беглова, не было даже как таковой предвыборной программы: «Более того, ни один из кандидатов не представил свою команду. Человек, претендующий на пост губернатора, должен обязательно собрать людей, с которыми он будет работать, тем или иным образом доказать квалификацию своей команды. Команду Александра Дмитриевича Беглова, например, мы наблюдали на протяжении уже более чем полугода».

Говоря о самоотводе кандидата от КПРФ, кинорежиссера Владимира Бортко, политтехнолог предположил, что представитель коммунистов просто не выдержал эмоциональной нагрузки. «В итоге отказ Бортко и в целом КПРФ стал очевидным признанием их ошибки. Коммунисты, конечно, надеялись повторить в Петербурге локальные успехи других своих кандидатов, но дело дошло до серьезной кампании – выборов губернатора. Тут нужно демонстрировать солидную программу, доказывать что-то в ходе дебатов каждый день. И тогда им самим стало понятно, что произошла ошибка в выборе фигуры кандидата».

«Что город ждет после выборов? Все то, что Беглов и прописал в своей программе – открытие новых станций метро, создание новых дорожных развязок и так далее. Учитывая хорошие отношения избранного губернатора с федеральными властями, реализуются все эти амбициозные проекты, думаю, в четко запланированные сроки», – резюмировал Сергей Григорьев.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе выборов смог набрать 64,45% голосов. Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова набрала 16,84% голосов, а Михаил Амосов от «Гражданской платформы» – 16,01%. Явка на выборах составила 30,06%.