ЭИСИ опубликовал данные мониторинга лучших практик регионального управления

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) обнародовал новые данные мониторинга лучших практик регионального управления, наиболее эффективных мер и проектов, которые были инициированы главами субъектов России.

Мониторинг опубликован на сайте ЭИСИ. Он включает описание мер и проектов, направленных на: региональное развитие и повышение качества жизни; повышение открытости власти, организации обратной связи и эффективного взаимодействия с гражданами; развитие человеческого капитала; решение проблем социально-экономической сферы.

В Топ-5 региональных практик за период со 2 по 8 сентября 2019 года вошли: «Ежемесячная доплата пенсионерам», Сахалинская область; «Бесплатные лекарства для пенсионеров», Челябинская область; «Компенсация расходов на уплату взносов за капитальный ремонт», Мурманская область; «Рейтинг управляющих компаний», Курганская область; «Единая система питания для школьников», Республика Башкортостан.

Отмечается, что Топ-5 формируется на основе экспертных оценок по таким критериям, как охват, результат для граждан, уровень вовлеченности граждан, эффективность затрат, инновативность, неординарность, технологичность решения, тиражируемость практики.

Проект «Ежемесячная доплата для пенсионеров» предложен главой Сахалинской области Валерием Лимаренко в рамках реализации социального проекта «Поддержка отдельных категорий граждан: семей с детьми, инвалидов, малоимущих».

Так, с 1 сентября пенсионеры Сахалинской области будут получать ежемесячную добавку к пенсии в размере 1 тыс. рублей, первые выплаты жители региона получат в том же месяце. По словам главы Сахалинской области, материальная поддержка распространяется на всех пенсионеров области – 161 тыс. человек.

30 августа Лимаренко также подписал постановление, увеличивающее минимальный размер пенсии с 12 тыс. 333 до 15 тыс. рублей. Практика нацелена на повышение дохода пенсионеров, демонстрирует заботу и внимание властей к пожилым людям, ведет к росту качества жизни представителей данной социальной категории.

Проект «Бесплатные лекарства для пенсионеров» инициировал глава Челябинской области Алексей Текслер.

В области стартует региональный проект в рамках национального проекта «Здравоохранение» по обеспечению лиц старшего возраста бесплатными лекарственными препаратами для корректировки давления и уровня холестерина в крови. На реализацию мероприятия из средств областного бюджета выделено более 131 млн рублей.

В проекте примут участие порядка 10 тыс. человек старше трудоспособного возраста (женщины с 55 лет, мужчины 60 с лет), определять необходимость участия будет лечащий врач. В проекте участвуют 55 медицинских организаций Челябинской области, в семи из них пациенты уже начали получать лекарственные препараты бесплатно.

Практика направлена на бесплатное обеспечение необходимыми для здоровья лекарственными препаратами лиц старшего возраста. В долгосрочной перспективе это приведет к уменьшению смертности от болезней системы кровообращения, сохранению и укреплению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни южноуральцев.

Проект «Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный» инициирован главой Мурманской области Андреем Чибисом.

Сообщается, что региональное министерство социального развития проработало вопрос о компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых помещений в многоквартирных домах. Компенсацию будут получать граждане, достигшие возраста 80 лет.

Компенсация заключается в ежемесячной доплате до фактически начисленного размера взноса на капитальный ремонт, которая зависит от площади жилого помещения и учитывает выплаченную компенсацию расходов, исчисленную на основании региональных стандартов.

Право на указанную социальную выплату будут иметь порядка 5 тыс. северян. Практика нацелена на стопроцентную компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт за счет средств регионального бюджета.

Проект «Рейтинг управляющих компаний» предложил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков в ходе очередного объезда областного центра, чтобы жители могли выбирать себе структуру по обслуживанию дома, ориентируясь на понятные и видимые критерии работы.

Среди показателей обязательно должны быть качество услуг, чистота и прозрачность расчетов. Таким образом, каждому будет понятно, к какой управляющей компании стоит обращаться в первую очередь, а какие не стоит даже рассматривать.

Практика направлена на помощь жителям города в выборе достойной управляющей компании, которая будет соответствовать всем требованиям курян. Кроме того, у управляющих компаний появится мотивация к росту качества представляемых ими услуг.

Проект «Единая система питания школьников» предложен врио главы Республики Башкортостан Радием Хабировым. На своей странице «ВКонтакте» он отметил, что 129 школ и 228 детских садов Уфы начали работать по новой системе – с единым муниципальным оператором.

Модернизировать стиль всех столовых в учреждениях планируется в течение пяти лет. В регионе разработан единый стандарт качества питания школьников и единый стиль пищеблоков и обеденных зон. Изменениям в системе школьного питания также сопутствуют понятное ценообразование и возможность выбора из разных вариантов рационов.

Оплата питания школьниками будет производиться не наличными, а при помощи карты школьника, привязанной к карте «Алга». Глава региона отметил, что за первые два учебных дня уже почти 20 тыс. 18 учеников рассчитались за еду этой картой.

Данная практика создает оптимальные условия для образовательной деятельности школьников, повышая качество питания и увеличивая охват детей, получающих горячие обеды в школах региона.

Напомним, прежний мониторинг ЭИСИ был опубликован в начале сентября. Тогда в топ-5 региональных практик вошли: «Пожарный извещатель в каждый дом», Вологодская область, «Аэрофлот» по «плоским» тарифам», Сахалинская область, «Льготные домокомплексы», Курганская область, «Мобильный участковый», Санкт-Петербург, «Пункт проката автокресел», Алтайский край.