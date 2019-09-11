Медведев объяснил нежелание России идти на уступки в вопросе отмены санкций

Россия не будет первой просить Запад отменить санкции, но готова к обсуждению, если партнеры сделают первый шаг, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев заявил в ходе программы «Диалог» на телеканале «Россия 24», что ограничения «ввели не мы», и «мы точно не будем говорить: «Давайте, ребят, что-то ослабим, давайте мы что-то поотменяем, может быть, и вы пойдете нам навстречу», это просто неправильно, и с точки зрения переговорной этики, и с точки зрения ответственности за результат», передает РИА «Новости».

Однако Москва слышит, что говорят «представители отдельных стран».

«Если, допустим, руководство Европейской комиссии, если говорить о Евросоюзе, или какие-то другие страны, которые тоже находятся в списке, созреют для того, чтобы эти санкции отменить, мы, естественно, будем смотреть на наши ответные меры», – добавил он.

Напомним, послы Евросоюза согласовали продление санкций против российских компаний и граждан России на полгода.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что продление ограничительных мер в отношении России «разорительно и деструктивно для самого Брюсселя».