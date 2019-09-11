Папа Римский описал историю церкви словами «раскол на расколе»

Папа Римский Франциск заявил, что не боится церковного раскола, но молится о том, чтобы раскола не произошло.

Возвращаясь из Африки, он прокомментировал возможные разногласия внутри Римско-католической церкви в США, передает ТАСС.

По его словам, «в истории церкви было множество расколов». Обращаясь «к истокам», можно увидеть, что «там был раскол на расколе, все время кто-то откалывался со своей доктриной и идеологией», сказал папа Франциск.

Он отметил, что «отвечает на критику», пытаясь избежать нового раскола. Папа Франциск посетовал на то, что его считают «слишком коммунистическим», хотя он «во всем повторяет Иоанна Павла II», когда речь идет о социальных вопросах.

Глава католиков отметил, что «раскол возможен», если «доктрина сводится к идеологии».

При этом он подчеркнул, что критика «иногда злит», но «всегда помогает», поскольку подталкивает человека к анализу своих действий. Так он прокомментировал свое заявление о том, что «критика американцев делает ему честь».

Папа Франциск сказал, что критику в его адрес высказывают не только в США, критикуют «везде, даже в курии», но «это делается честно».

«Мне не нравится, когда это делают за спиной, улыбаясь в лицо», – сказал он.

В июле папа Римский Франциск заявил, что украинский конфликт усугубляют попытки пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД