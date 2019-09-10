Производитель кукол Барби подал в суд на украинскую компанию за плагиат

В августе компания Mattel Inc., мировой производителей кукол Барби, обратился в суд Киева, потребовав запретить производство украинской куклы Аси.

Компания считает, что украинское ООО «Паритет-Тойс», производящее куклу Асю, нарушает их авторские права, так как импортирует и продает куклы. С украинской компании потребовали взыскать 20 тыс. 70 гривен (803 долллара), а также запретить «распространение образцов скульптуры» куклы, сообщают «Вести-Украина».

Суд просит у ООО «Паритет-Тойс» предоставить информацию о поставках куклы Аси и отчет о реализации продукта на Украине с 2016 года. Кроме того, от истца требуют предоставить оригиналы всех документов о споре.

Подготовительное заседание суда назначено на 17 сентября.