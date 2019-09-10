МИД определил готовность России ответить на испытания США ракет средней дальности

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что Россия находится на «продвинутой стадии» работы по подготовке зеркальных мер на испытания США ракеты средней дальности.

«Идет межведомственная работа, она не завершена, но, тем не менее, она в достаточно продвинутой стадии. Главное заключается в том, что Россия обладает соответствующими военно-техническими заделами, которые позволяют достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу, связанную и с испытаниями ракет, и с возможным размещением в различных регионах», – сказал Грушко, передает ТАСС.

Он отметил, что на любые испытания американцев будет дан «соответствующий военно-технический ответ», и безопасность России будет надежно защищена.

«Вместе с тем мы также подтвердили несколько раз как в двусторонних контактах с нашими партнерами, так и в рамках недавнего заседания Совета Россия – НАТО, что до тех пор, пока средства средней дальности не будут размещаться в отдельных регионах мира, включая Европу, мы тоже будем воздерживаться от этого шага», – пояснил дипломат.

Он также отметил, что Москва восприняла заявление НАТО об отсутствии планов по размещении ракет средней дальности с ядерными зарядами.

«Сами европейцы, конечно, должны быть заинтересованы в том, чтобы сделать все, чтобы не допустить превращения своего континента в некую платформу для размещения и пуска американских ракет. На сегодняшний день НАТО заявляет о том, что у них нет планов размещения ракет средней дальности в ядерном оснащении. Мы восприняли этот сигнал», – подчеркнул Грушко.

Ранее в США заявили, что рассчитывают к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты, а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).