Минобороны назвало сроки завершения госиспытаний противолодочных ракет

Государственные испытания ракетного противолодочного комплекса «Ответ» закончатся в 2020 году, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

«Гидпроприбор» в текущем году приступил к опытно- серийному производству перспективного противолодочного комплекса «Ответ». Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году», – пояснил Криворучко, передает ТАСС.

Он отметил, что комплекс «Ответ» встанет на вооружение надводных кораблей классов корвет, фрегат, крейсер, включая тяжелый атомный крейсер «Адмирал Нахимов».

«Комплекс предназначен для уничтожения подводных лодок потенциального противника. Боевая часть после отделения от ракеты падает в район вероятного нахождения подлодки и в автоматическом режиме находит и поражает ее», – сказал замглавы ведомства.

Концерн «Гидроприбор» работает по нескольким госконтрактам с Минобороны на разработку и производство вооружений для ведения боя на море. В их числе есть торпеды, мины и робототехнические подводные средства разного назначения.