Медведев рассказал о существовавших ограничениях в G8 для России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что G8 – это не бесполезная площадка, но Россию в «восьмерку» в полном объеме никогда не пускали.

«Это такой специфический формат (G7 и G8). Я принимал в нем неоднократно участие... Скажу так: нас в «восьмерку» в полном объеме никогда и не пускали», – передает слова Медведева РИА «Новости».

Он отметил, что G8 была площадкой для обсуждения в узком кругу разных политических вызовов и проблем.

«Наверное, это не бесполезная площадка», – заметил Медведев.

После переговоров с премьером Словении Марьяном Шарецем российский председатель правительства заметил, что отношения России и Евросоюза находятся «на нуле».

«Мы, конечно, можем и без них прожить, мы развиваем отношения в двустороннем порядке, в том числе и с нашими друзьями из Словении, а также с большим количеством других европейских стран, но это ненормально», – передает слова Медведева ТАСС.

Он добавил, что нужно смотреть, будет ли новое руководство Еврокомиссии готово принять какие-то меры для нормализации отношений.

«Только их не нужно ничем обуславливать», – подчеркнул российский премьер, заметив, что не Россия разрушала отношения.

Медведев указал, что Россия будет искать возможность расширять участие отечественного бизнеса в масштабных проектах по развитию инфраструктуры Словении.

«Есть примеры достаточно серьезных инвестиций российских инвесторов. Я имею в виду инвестиции по линии промышленно-металлургического холдинга, Сбербанка. Мы условились наращивать внимание к этим инвестициям, искать возможности участия в более масштабных проектах, включая инфраструктуру Словении», – сказал премьер.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что не против восстановления формата «Большой восьмерки», но считает, что эпоха Запада подходит к концу.

Президент США Дональд Трамп ранее допускал воссоединение G8 с участием России, однако в Кремле заявили, что возвращение в «Большую восьмерку» не является для Москвы самоцелью.