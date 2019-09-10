Эксперты назвали новым трендом желание избранных губернаторов общаться с населением

Желание общаться с населением без посредников является новым трендом в работе избранных в единый день голосования 8 сентября губернаторов, заявили политологи на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Мы видим новый тренд, который мы именуем как открытость. Показательный пример, что у всех врио губернаторов в обязательном порядке штабами были приняты решения о ведении социальных сетей, за исключением Забайкальского края, где работала совсем другая технология, но, судя по всему, не менее эффективная – вирусные ролики, которые распространяли в интернете», – передает ТАСС слова руководителя департамента региональных программ ЭИСИ Дарьи Кислициной.

По ее словам, открытость врио губернаторов заключалась также в том, что они выстраивали свои избирательные кампании, реагируя на общественные запросы.

В свою очередь управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев отметил, что избранные губернаторы – это компетентные кадры, которые лишены «чиновничьего снобизма и чванства», способны общаться с населением без посредников. По словам эксперта, чиновники активно используют современные виды коммуникации. Алиев привел в пример победившего на выборах губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Та кампания, которую вел Текслер, была направлена на беспрецедентный объем общения с населением. Родился даже специальный мем – разворот Текслера, который активно использовался местными СМИ. Кандидат отказывался от заранее заготовленных маршрутов, выходил из автомобиля и шел пешком на те объекты, которые считал сам необходимым посмотреть. Этот способ общения с населением, напрямую и без каких-либо посредников, начал давать определенные плоды», – сказал Алиев.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев обратил внимание на победителя выборов главы Вологодской области Олега Кувшинникова, который «чувствует себя в своей стихии» при общении с населением.

«Когда приехали политтехнологи и стали смотреть фотобанк Кувшинникова, обнаружилось, что нет ни одной фотографии, где он находится с людьми. Пресс-служба фотографировала Кувшинникова только одного, а человек – прекрасный коммуникатор, спортсмен, вырос на улицах Череповца, умеет общаться с людьми», – рассказал Матвейчев, добавив, что изменение стратегии помогло главе региона собрать 200 тыс. подписчиков в социальных сетях.

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