Песков объяснил различия в скорости расследования дел против активистов и полицейских

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает, что есть перекос между скоростью расследования дел против активистов и тем, как расследуются возможные нарушения со стороны полицейских.

«В данном случае вряд ли можно обобщать, потому что разные дела требуют разного времени в плане расследования и в плане подготовки к тем или иным судебным действиям», – сказал Песков в ответ на вопрос, не видит ли он перекоса в том, что дела против активистов за нарушения на митингах были расследованы быстрее, чем в отношении сотрудников правоохранительных органов, подозреваемых в совершении преступлений, передает ТАСС.

«Нет [перекоса]. Разные дела расследуются с разной скоростью», – уточнил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что не будет участвовать в дискуссии по вопросу о том, почему из всех возможных экстремистских публикаций в соцсетях быстрее всего было расследовано дело против блогера Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии из-за его записи в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались массовыми беспорядками –перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

В начале сентября в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Приговоры были вынесены Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву и Даниле Беглецу, еще ряд фигурантов уголовных дел перевели под домашний арест и освободили. Также был осужден блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских.

Газета ВЗГЛЯД писала о наказании участников протестов.