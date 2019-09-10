Во вторник синоптики пообещали москвичам теплую солнечную погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 15 градусов тепла. К обеду воздух прогреется до плюс 21 градуса. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.