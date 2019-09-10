Цена барреля нефти Brent превысила 63 доллара

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на лондонской бирже ICE достигла 63,03 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 63 долларов за баррель 1 августа 2019 года, передает ТАСС.

В понедельник нефть подорожала на фоне сообщений о смене главы минэнерго Саудовской Аравии.

В воскресенье король Саудовской Аравии сменил министра энергетики. После этого новый саудовский министр объявил о планах встретиться с российским коллегой Александром Новаком. В Кремле оценили значение этого события для сделки России и ОПЕК.