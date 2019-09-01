Минпросвещения отреагировало на слухи об увеличении школьных уроков до 50 минут

Слухи о том, что длительность уроков в российских школах увеличится до 50, не соответствуют действительности, заявили в министерстве просвещения России.

«Продолжительность уроков в новом учебном году останется неизменной. Ранее в ряде СМИ распространялась недостоверная информация о якобы возможном увеличении продолжительности уроков. Минпросвещения России сообщает о том, что длительность занятий в школах на территории всей страны не изменилась», – передает «Российская газета» заявление министерства.

В ведомстве также отметили, что этот вопрос закреплен санитарно-эпидемиологическими требованиями, допустимая нагрузка согласно этим правилам во всех классах не должна превышать 45 минут. В 1 классе нормативы в начале учебного года составляют не более 35 минут.

«Вопрос о допустимой нагрузке – один из ключевых для здоровьесбережения учащихся, и данные нормативные рамки соблюдаются на всей территории страны», – подчеркнули в Минпросвещения.