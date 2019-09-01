При крушении вертолета в Норвегии погибли шесть человек

Недалеко от городка Альта на севере Норвегии упал вертолет, погибли шесть человек, сообщила газета «Верденс ганг».

Вертолет упал в субботу вечером, погибли пилот и пять пассажиров, один из которых умер уже в больнице, передает ТАСС.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны. По данным СМИ, крушение произошло в километре от музыкального фестиваля. В оргкомитете мероприятия пояснили, что на место его проведения гостей фестиваля доставляли на вертолете.