В Хабаровском крае увеличилось число подтопленных домов

За сутки в Хабаровском крае число подтопленных паводком домов за сутки увеличилось на 28, сообщил ГУ МЧС по региону.

Всего в зоне паводка 66 населенных пунктов, в которых подтоплены 166 частных домов и 651 приусадебный участок. Вода также стоит на 74 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Также в зоне подтопления оказались около 1,8 тыс. дачных участков, передает РИА «Новости».

Людей готовы принимать 16 пунктов временного размещения. В двух ПВР в Комсомольске-на-Амуре находятся 34 человека, 11 из них дети.

Уровень Амура у Хабаровска падает вторые сутки, в субботу он снизился на два сантиметра до 634 сантиметров. Ожидается спад еще на несколько сантиметров в течение последующих двух суток.

В то же время у населенных пунктов, расположенных ниже по течению Амура, вода прибывает – у Комсомольска-на-Амуре ее уровень составил 740 сантиметров.

В Хабаровском крае из-за паводков объявлен режим ЧС.

Уровень Амура у Хабаровска превысил опасную отметку еще в конце июля.