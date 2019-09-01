Усик поддержал Поветкина перед боем с Фьюри

Перед боксерским поединком Александра Поветкина и Хьюи Фьюри украинский боксер Александр Усик зашел к Поветкину, чтобы выразить россиянину поддержку.

«Я так, проездом, – приводит слова Усика РЕН ТВ. – Посмотрю, что вы здесь будет творить чудеса – и домой».

Усик пожелал Поветкину успехов.