Москвичам обещали погоду без осадков

Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве температура воздуха поднимется до 23–25 градусов, по области – до 20–25 градусов.

Ветер переменный, 2–7 м/c.

Атмосферное давление – 750 миллиметра ртутного столба.

Ночью ожидается 11–16 градусов в Москве, 8–13 – по области.