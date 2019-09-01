Москвичам обещали погоду без осадков

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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
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Турция готова поставить российский истребитель на службу НАТО

«Это Су-57? А он уже летает?» – интересовался Эрдоган на МАКС-2019Фото: Maxim Shipenkov/Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара ведет переговоры о поставках истребителей Су-57. С одной стороны, это прорыв – вторая по силе армия НАТО выразила заинтересованность в покупке российских самолетов вместо американских. С другой стороны, есть опасения, что вместе с самым современным отечественным истребителем пятого поколения Анкара получит и многие его секреты. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда до меня дошло, что за вкуснейшее рижское эскимо, которое я так любила, расплачивался мой двоюродный брат, вынужденный есть в Кондопоге замерзшую дрянь, я испытала глубокое отвращение к системе, породившей этот перекос. Подробности...
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Не тревожьте тень ушедшей империи

Сергей Зацаринный, писатель
Нам пора забыть это дурацкое словосочетание – монголо-татарское иго. Во-первых, его – в привычном понимании – не было. Во-вторых, у нас давно одна страна, одна история, и мы – один народ. Подробности...
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Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...
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    Грузия провоцирует новую войну в Южной Осетии

    Как Путин способствовал популярности брендов

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    Заговор Порошенко и новое правительство Зеленского

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      В Жуковском открылся авиасалон МАКС

      Владимир Путин лично продемонстрировал турецкому лидеру Тайипу Эрдогану российский истребитель пятого поколения Су-57. Это произошло на ежегодном авиасалоне МАКС в Жуковском. Ранее Турция проявила интерес к этому самолету после отказа США продавать Анкаре свой новейший истребитель F-35
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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              Москвичам обещали погоду без осадков

              1 сентября 2019, 06:39

              Текст: Антон Антонов

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              Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

              По данным на сайте Гидрометцентра, в Москве температура воздуха поднимется до 23–25 градусов, по области – до 20–25 градусов.

              Ветер переменный, 2–7 м/c.

              Атмосферное давление – 750 миллиметра ртутного столба.

              Ночью ожидается 11–16 градусов в Москве, 8–13 – по области.


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