В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным

Евросоюз по-прежнему считает российское эмбарго на продовольствие неоправданным, сообщил источник в Еврокомиссии.

«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что агропродовольственный сектор Евросоюза «был удивительно устойчивым», несмотря на продуктовое эмбарго.

«Большинство затронутых продуктов нашли альтернативные рынки, как внутри ЕС, так и за его пределами», – пояснил собеседник.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что Западные экспортеры за пять лет российского продовольственного эмбарго потеряли продаж на 46 млрд долларов.