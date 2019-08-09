Польшу напугало сближение ряда стран ЕС с Россией

Польша обеспокоена, что некоторые страны Евросоюза (ЕС) становятся все более дружелюбными в отношении Москвы, заявил замминистра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

Пшидач заявил в интервью агентству Reuters, что, по его мнению, «некоторые европейские лидеры не в курсе, что их действия выглядят как попытка разморозить отношения, и если это так, то их политика недальновидна», передает РИА «Новости».

Дипломат указал, что потепление в отношениях с Москвой может дать сигнал Кремлю, что со временем Европа «позволит ему уйти от ответа», в частности, за воссоединение с Крымом, и это может создать «опасный прецедент».

Пшидач также посетовал, что против России принимали меры, чтобы отговорить ее от «агрессивной политики» в Восточной Европе, но «Москва не отступила и на полшага».

Ранее премьер Италии назвал Россию центральным игроком в вопросах решения кризисов.