В сирийском Алеппо открылся летний детский лагерь

В сирийском городе Алеппо при поддержке российских военных открылся детский летний лагерь, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Андрей Харламов.

По словам начальника отдела по воспитанию и образованию пионеров города Алеппо Рана Йоссефа, в лагере отдыхают дети в возрасте от 6 до 12 лет. В основном это дети погибших во время войны сирийских военнослужащих, передает ТАСС.

«В первую очередь мы стараемся отвлечь их от черных воспоминаний, связанных с войной, с боевиками, стараемся поменять негативное впечатление от нашего города, сложившееся за последние годы», – сказал сириец.

Церемонию открытия посетили российские офицеры Центра по примирению. «Роль ЦПВС в этом мероприятии в том, что мы организовываем питание детей в этом лагере. Раздача гуманитарной помощи – это не все, чем мы занимаемся. Мы пытаемся принимать участие в том числе в этих мероприятиях», – отметил Харламов.

В лагере открыты различные секции и кружки, есть и научный кластер, где одаренных детей готовят к участию в международных конкурсах и олимпиадах.

«Мы стараемся окружить детей теплом и заботой, чтобы после такой тяжелой войны, которая забрала у многих из них самых близких людей, они не чувствовали себя брошенными и одинокими», – рассказала журналистам вожатая Яра Каскин.

Накануне боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из РСЗО.

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